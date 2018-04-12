إيران ترد على محمد بن سلمان.. وتدعو إلى النظر لـ"مصير صدام"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردت وزارة الخارجية الإيرانية على تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء الماضي، خلال زيارته إلى فرنسا، التي اتهم فيها إيران بأن لديها مشاريع هدامة وأيدولوجية توسعية في المنطقة وتدعم وتمول الإرهاب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن "على النظام الذي وضع اسم بلده على قائمة الدول المعتدية في المنطقة، وأصبح رديفاً لأنظمة استبدادية مثل نظام (الرئيس العراقي الراحل) صدام حسين أن يعلم أنه لا يستطيع من خلال إطلاق مزاعم لا أساس لها ضد إيران أن يتجاهل الحقائق"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

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وأضاف قاسمي أن "شعوب المنطقة لن تنسى دور السعودية في إنتاج ودعم التطرف والعنف والإرهاب الذي ظهر في المنطقة بأسماء مختلفة مثل القاعدة وداعش والجماعات المشابهة لها والتي ارتكبت الجرائم الإنسانية في بعض دول الجوار والمنطقة والعالم"، على حد تعبيره.

وتابع قاسمي بالقول إنه "يجب على نظام آل سلمان، الذي يجد نفسه مضطراً لتغيير صورته وصرف المليارات من الدولارات للحصول على دعم الدول الأجنبية، أن يعود مرة أخرى إلى التاريخ القريب وينظر إلى مصير صديقه وحليفه الإقليمي صدام".