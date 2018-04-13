مصادر لـCNN: قادة الجيش الأمريكي حذروا ترامب من ضرب سوريا

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كل ما تحتاج معرفته عن الضربات المحتملة في سوريا
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت مصادر مسؤولة، لـCNN، أن كبار القادة العسكريين الأمريكيين، بينهم وزير الدفاع جيمس ماتيس، حذروا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تصعيد التدخل الأمريكي في سوريا.
وقالت المصادر إن القادة العسكريين ومستشاري الأمن القومي أبلغوا ترامب بأنه سيخاطر بتصعيد التدخل الأمريكي في سوريا إذا استمر في الضغط من أجل توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري بعد اتهامه باستخدام الأسلحة الكيماوية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.
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وأضافت المصادر أن وزير الدفاع وأعضاء بفريق الأمن القومي حذروا ترامب، خلال اجتماع الخميس، من أن توجيه ضربة عسكرية لمواقع تابعة للنظام السوري قد يؤدي إلى تورط الولايات المتحدة في نزاع مباشر مع روسيا وإيران.
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