بعد يومين من إعلان روسيا.. النظام السوري يعلن "تحرير" دوما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة العامة للجيش السوري، السبت، عن خروج المعارضة المسلحة بشكل كامل من مدينة دوما، آخر معاقل المعارضة في غوطة دمشق الشرقية.

وقالت القيادة العامة للجيش السوري إن جميع عناصر فصائل المعارضة المسلحة قد خرجوا من دوما، لتصبح الغوطة الشرقية بكاملها تحت السيطرة الحكومية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وبدأت القوات الحكومية بتمشيط المنطقة من الألغام والمفخخات التي تركها عناصر المعارضة المسلحة، في إطار تجهيز المنطقة لعودة السكان إليها، وفقا لسانا.

يذكر أن إعلان دمشق عن سيطرتها على آخر معاقل المعارضة في الغوطة، يأتي بعد يومين من الإعلان الروسي عن إخلاء دوما من المعارضة المسلحة بشكل كامل والسيطرة الكاملة على الغوطة الشرقية.