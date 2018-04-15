الأسد: سوريا ستحتاج 400 مليار دولار و10-15 عاماً لاستعادة البنية التحتية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن بلاده ستتطلب ما بين 10 إلى 15 عاماً للتعافي من أثر الحرب الأهلية، وفقاً لما نقله على لسانه عضو البرلمان الروسي، دميتري سابلين، ونقلاً عن وكالة "تاس" الروسية الرسمية.

وأتت تصريحات الأسد تلك خلال اجتماع له مع مشرّعين روس في العاصمة دمشق، قائلاً: "موضوع مههم يتمثل بإعادة تعمير البنية التحتية، ولن تبلغ كلفتها أقل من 400 مليار دولار، وستتطلب ما بين 10-15 عاماً."

كما أشاد الأسد بنظام الدفاع الروسي المستخدم خلال الغارة التي شنتها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وقال عضو آخر بالبرلمان الروسي، سيرغي جيليزينياك: "من وجهة نظر الرئيس، فإن ذلك كان اعتداءً، ونحن نشاركه هذا الموقف، وقد مدح الأسلحة الروسية التي أظهرت تفوقاً على أسلحة المعتدين."

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