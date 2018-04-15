ماكرون: نملك أدلة على استخدام النظام للكلورين في سوريا

أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الضربة الثلاثية في سوريا السبت، كانت "فعالة للغاية،" مضيفاً بأن العديد "من الأسلحة الكيماوية قد دمّرت،" وأشار إلى أن فرنسا وحلفاءها "أقنعوا" ترامب بالبقاء في سوريا.

وخلال مقابلة حصرية دامت لساعتين مع القنوات الفرنسية "BFM" و"RMC" و"Mediapart"، الأحد، قال ماكرون إن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة تسلمت "أدلة على أن الكلورين مواد كيماوية أخرى استخدمت،" مضيفاً: "حصلنا على إثبات بأن استخدام الكلورين تحديداً تم على يد النظام السوري."

شاهد.. الرئاسة الفرنسية تنشر فيديو لمشاركة مقاتلاتها بضربة سوريا

وأضاف ماكرون بأن "لا أحد من الجانب الروسي تأذى، هذا ما كنا ما نود حصوله."

واشار ماكرون إلى أنه "أقنع" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالبقاء في سوريا، قائلاً: "الرئيس ترامب قال إنه يرغب بالانسحاب من سوريا، لكننا أقنعناه بأنه من الضروري البقاء هناك،" مضيفاً: "أقنعناه بأنه عليه البقاء كما أقنعناه بأن هذه الضربات يجب أن تقتصر على قدرات الأسلحة الكيماوية."

اقرأ.. ماكرون: تطهير عرقي يحدث في بورما.. وبشار الأسد مجرم