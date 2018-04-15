ترامب يدافع عن تغريدة "المهمّة أُنجزت" حول الغارة ضد سوريا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن التغريدة التي نشرها عبر حسابه بتويتر، السبت، بعد غارة جوية أجرتها الولايات المتحدة برفقة فرنسا وبريطانيا على منشآت كيماوية في سوريا.

إذ غرد الرئيس حينها قائلاً إن "المهمة أُنجزت"، ليغرد مجدداً، الأحد، بأنه القصد من وراء استخدامه لتلك العبارة بأن "الغارة السورية نفذت على أكمل وجه، وبدقة عالية، بشكل دفع الإعلام الكاذب إلى التقليل من شأنها هو التركيز على استخدامي عبارة (المهمة أُنجزت) عرفت بأنهم سيستغلون ذلك، لكني شعرتُ بأنها عبارة عسكرية رائعة، ويتوجب إعادة استخدامها، استخدموها أكثر!"