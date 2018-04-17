سوريا: إنذار خاطئ فعّل دفاعاتنا الجوية مساء أمس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت سوريا وقوع "اعتداء خارجي" على أراضيها، وأن "إنذاراً خاطئاً" باختراق الأجواء الليلة الماضية أدى إلى تفعيل دفاعاتها الجوية، وفقاً لما نقلته وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا".

ونقلت الوكالة عبر تغيردة بحسابه بتويتر عن مصدر عسكري قوله: " إنذار خاطئ باختراق الأجواء الليلة الماضية أدى إلى إطلاق صفارات الدفاع الجوي وعدد من الصواريخ ولم يكن هناك أي اعتداء خارجي على سورية."

ياتي هذا في وقت نقلت فيه القناة السورية الرسمية و"سانا" خبر وقوع هجوم على مطار الشعيرات بريف حمص، مساء الإثنين.. ( شاهد الفيديو أعلاه )، وقد نفت مصادر أمريكية لـ CNN أي علاقة للولايات المتحدة بالأمر على وقع انتشار هذا الخبر، بينما وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية لـ CNN إنهم "ليسوا على علم بهذه التقارير في هذا الوقت."

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