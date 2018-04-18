المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية بذكرى الهجوم على السفارة ببيروت: سنواصل مواجهتنا لحزب الله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نوريت، الأربعاء، الهجوم على السفارة الأمريكية في بيروت قبل 35 عاماً.

وتسبب هذا الهجوم بمقتل 63 شخصاً في العاصمة اللبنانية في 18 أبريل/نيسان عام 1983، لتوجه الحكومة الامريكية مسؤولية الهجوم لحزب الله.

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وقالت نويرت بتغريدتها موجهة حديثها عن حزب الله: "مع تشريفنا وتذكرنا للضحايا، نلتزم بمواجهة هذه المنظمة الإرهابية وداعمها إيران، بقطع مصادرخها وجلب قادتها ومشغّليها إلى العدالة."

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