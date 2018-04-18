المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية بذكرى الهجوم على السفارة ببيروت: سنواصل مواجهتنا لحزب الله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نوريت، الأربعاء، الهجوم على السفارة الأمريكية في بيروت قبل 35 عاماً.
وتسبب هذا الهجوم بمقتل 63 شخصاً في العاصمة اللبنانية في 18 أبريل/نيسان عام 1983، لتوجه الحكومة الامريكية مسؤولية الهجوم لحزب الله.
قد يهمك.. أمريكا: 12 مليون دولار لمعلومات عن اثنين من أبرز قادة حزب الله
وقالت نويرت بتغريدتها موجهة حديثها عن حزب الله: "مع تشريفنا وتذكرنا للضحايا، نلتزم بمواجهة هذه المنظمة الإرهابية وداعمها إيران، بقطع مصادرخها وجلب قادتها ومشغّليها إلى العدالة."
أيضاً.. أمريكا: حزب الله خطر علينا واغتال الحريري ويهدد العالم بالوحدة 910
علماً بأن CNN لا يمكنها التحقق بشكل مستقل من صحة المعلومات الواردة بمواقع التواصل الاجتماعي.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.