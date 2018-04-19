كبير مستشاري الجيش الإيراني يحذر: السعودية لن تصمد أمامنا 48 ساعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر كبير مستشاري الجيش الإيراني العميد رضا خرم طوسي المملكة العربية السعودية من إطلاق تصريحات تهديد لبلاده، معتبرا أن المملكة لا تستطيع الصمود لمدة 48 ساعة أمام القوة العسكرية الإيرانية، على حد زعمه.

ورأى طوسي أن "أمن حدود إيران في أعلى مستوياته ولا توجد أي ثغرات في رصد التهديدات... وأن إيران "أقوى من أي وقت مضى للتصدي لعدوها الأول أمريكا"، قائلا إن "استراتيجية إيران هي مواجهة أمريكا وليس دول المنطقة".

ولكنه أضاف أن "على حكام السعودية ألا يطلقوا تصريحات لا تتناسب وحجم قدراتهم العسكرية، فهم لن يصمدوا أمامنا لأكثر من 48 ساعة، لذلك ليس عليهم ان يتحدثوا حول هكذا مواضيع"، وفقا لما نقلته قناة "العالم" الإيرانية وموقع الإذاعة الإيرانية.

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وتابع طوسي بالقول إن "قوة إيران الدفاعية موجهة لعدوها الأول أمريكا... ولن نتواجه مع دول المنطقة، ونقول لهم إذا أوقفوا التعاون مع إيران فسوف يخسرون، لأن إيران لا توجه قوتها ضدهم، والهدف الرئيسي الذي نواجهه هو أمريكا وسياساتها العدائية في المنطقة".

وجاءت تصريحات طوسي بالتزامن مع احتفال إيران، الأربعاء بالعيد الوطني للجيش الإيراني، فيما قال مساعد شؤون التنسيق في الجيش الإيراني حبيب الله سياري إن "الجيش اليوم يتمتع بطاقات بشرية ومعدات حديثة للغاية، ورسالتنا دائما إلى المنطقة هي رسالة سلام وصداقة، واقتدارنا هو للدفاع عن حدودنا، ولم ولن نكون توسعيين أبداً"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.