إيران تحذر "الأعداء": أيادينا على الزناد وصواريخنا جاهزة للإطلاق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي، الجمعة، من وصفهم بـ"الأعداء" من محاولة تهديد أمن إيران، مؤكدا أن الجيش الإيراني مستعد لأي مواجهة عسكرية.

وقال سلامي إن "أيادينا على الزناد والصواريخ جاهزة للإطلاق، ففي أي لحظة يريد العدو فيها القيام بشىء ضدنا سنقوم بإطلاقها". وأضاف: "تعلمنا أسلوب التغلب على الأعداء، ويمكننا استهداف المصالح الحيوية للاعداء في أي مكان نريد"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "إرنا" الرسمية ووكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري.

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وأضاف أن "الشعب الإيراني لم يتغير أبداً، لقد حافظ على ثوريته ووفائه وتضحياته، ونحن أقوى من أي وقت مضى في جميع المجالات في الاقتصاد والدفاع والسياسة والتأثير الإقليمي". وتابع بالقول: "لن نكف عن الدفاع عن المظلومين والمضطهدين كما لن نحد من تطوير قدرتنا الدفاعية".

واعتبر سلامي أن "أمريكا واجهت الهزيمة في سوريا"، قائلا إن "الأمريكيين في سوريا ليس لديهم أي استراتيجية وسياسة، فعندما يقومون بعملية ما ولأنها ليست مرتبطة بأي استراتيجية فهي مثيرة للسخرية كالعملية التي قاموا بها منذ عدة أيام"، في إشارة إلى الضربات التي وجهتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا إلى مواقع تابعة للنظام السوري بعد اتهامه باستخدام السلاح الكيماوي في دوما.

ووجه سلامي تحذيرا إلى الإسرائيليين، قائلا: "نحن نعرفكم جيداً، وأنتم معرضون للضرر كثيراً فليس لديكم عمق ولا نقطة ارتكاز، أنتم محاصرون في أي مكان من الأراضي المحتلة من الشمال والغرب، ليس لديكم مكان للهرب، تعيشون في فم الثعبان، والمقاومة اليوم أقوى بكثير من الماضي".

وأضاف: "لا تظنوا أن الحروب الجديدة ستكون كحرب تموز، رأيتم ماذا فعل محور المقاومة بالتكفيريين في الميدان وكيف اقتلعهم". وتابع بالقول: "ليس لديكم مكان للهرب سوى السقوط في البحر، لاتثقوا بقواعدكم الجوية فهي في مرمى النيران وستتعطل سريعاً، ولا تعقدوا الآمال بأمريكا وبريطانيا لن يبقى لكم أثر عندما يصلون، لذلك لا تقوموا بحسابات خاطئة".