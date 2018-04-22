عمرو أديب عن "درون" الرياض: هذه مدينة يُضرب عليها صواريخ وتُسقطها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقد الإعلامي المصري، عمرو أديب، تغطية قناة الجزيرة القطرية لأنباء إسقاط القوات السعودية لطائرة بدون طيار ترفيهية "درون" حلقت في منطقة قريبة من القصور الملكية في العاصمة، الرياض.

جاء ذلك في البرنامج الذي يقدمه عمرو أديب على قناة اون تي في، حيث قال: "يعني الطائرة كانت تحوم في منطقة القصور الملكية، الي ما راحش الرياض فهناك منطقة فيها أغلب القصور الملكية بما فيها قصر الملك سلمان، يعني حادثة وحصلت فوق البيت الأبيض، وقامت الوحدة العسكرية المتواجدة هناك بإطلاق النار عليها واسقاطها.."

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وتابع قائلا: "القضية أن فجأة الجزيرة راحت قاطعة إرسالها وراحت مستضيفة على الهواء فورا معارضين سعوديين وكأن السعودية حصل فيها انقلاب، وبدأت بعض المواقع الأمريكية تنفي وقوع انقلاب في الرياض، من طائرة درون، هما كاتبينها طائرة بدون طيار طبعا فالواحد يتخيل أنها طائرة كبيرة.."

وأضاف: "القضية هو الترصد الغريب، فهذه مدينة يضرب عليها صواريخ مش درون وتسقطها، يعني بيجيلها من الحوثيين صواريخ إيرانية يوم اه ويوم لا وبتسقطها حتكون الدرون مشكلة؟.."