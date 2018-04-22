ضاحي خلفان عن اقتراب مقاتلات قطرية من طائرة إماراتية: أسلوب "إرهابي" جديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، على اقتراب مقاتلات قطرية من طائرة مدنية إماراتية، الأحد، واصفا الحادثة بأنها "أسلوب إرهابي جديد" للحكومة القطرية.

ونشر خلفان تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "اعتراض طائرات مدنية اسلوب ارهابي جديد لتنظيم الحمدين"، حسب تعبيره.

وكانت قد هددت مقاتلات قطرية سلامة طائرة مدينة إماراتية، تقل 86 راكبا، أثناء عبورها الأجواء البحرينية، الأحد، مما أجبر قائدها على إجراء مناورة سريعة لتفادي الاصطدام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).