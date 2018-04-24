قرقاش: رئيس وزراء قطر يحتفي بشخص تصدر قائمتها للإرهاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هاجم أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، رئيس وزراء قطر عبدالله بن ناصر لحضوره حفل زواج ابن عبد الرحمن النعيمي، الذي ورد إسمه في قائمة الإرهاب العالمية، والقطرية.

واعتبر قرقاش في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن حضور رئيس الوزراء القطري "قوّض جهود عشرات مكاتب المحاماة وشركات العلاقات العامة في واشنطن، كما أكد أن أزمة الدوحة أساسها دعم التطرّف والإرهاب."

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجّت في الأيام القليلة الماضية بصورة، لا يمكن لـCNN التأكد من صحتها، لرئيس الوزراء القطري وهو يقبل نجل النعيمي، بينما يظهر "والد العريس" في الخلفية.

وأعاد وزير الدولة الإماراتي التأكيد على أن الدوحة "لن تستطيع الخروج من أزمتها عبر شركات العلاقات العامة وهدر أموالها وتلميع صورتها في المؤتمرات الدولية.."

وتساءل قرقاش، قائلاً: "كيف يمكن لدولة تسعى لإقناع العواصم الغربية أنها نبذت ممارساتها السابقة في دعم التطرّف والإرهاب أن تسمح بالحضور الرسمي وبالإحتفاء العلني لشخص تصدّر قائمة الإرهابيين التي أصدرتها؟"

يذكر أن لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لحكومة قطر، كانت قد أصدرت في مارس /آذار "القوائم الوطنية للتصنيفات الإرهابية"، وقد ورد إسم النعيمي في اللائحة، التي أشارت الى أنه في 2013 نظم عملية نقل حوالي 600 ألف دولار إلى تنظيم القاعدة، إضافة الى تيسيره قدرا كبيرا من الدعم المالي لتنظيم القاعدة في العراق، واضطلاعه بدور المحاور بين قادة تنظيم القاعدة في العراق والمانحين المقيمين في قطر.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.