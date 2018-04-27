وزير خارجية قطر ردا على الجبير وتصريح "دفع الدوحة لأموال مقابل الوجود الأمريكي بسوريا": لا يستحق الرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، إن تصريحات نظيره السعودي، عادل الجبير، حول وجوب دفع قطر لأموال مقابل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا وأن عليها إرسال قوات إلى هناك، بأنه "تصريح لا يستحق الرد."

وردا على سؤال حول تصريحات ترامب حول سوريا ودفع دول المنطقة مقابل الوجود الأمريكي هناك، قال الوزير القطري: "العلاقات القطرية الأمريكية والعلاقات الأمريكية مع كافة دول المنطقة هي علاقات متميزة ولها طابع شراكة استراتيجية، وخصوصا نحن في دولة قطر، علاقاتنا مبنية على أساس الشراكة، وأي اتفاق يكون في إطار عمل جماعي وإطار دولي فقطر ستشارك به في هذا الإطار، قطر شريك دولي في التحالف لمكافحة داعش.."جاء ذلك في مقابلة للوزير القطري مع قناة فرنسا 24 وأعادت الخارجية القطرية نشره على صفحتها الرسمية، حيث قال: "مع كل الاحترام لمعالي الوزير السعودي، التصريح الذي أدلى به لا يستحق الرد، استغباء الرأي العام العربي بهذه الطريقة والوعي العام العربي أكبر بكثير جدا مما هم يتخيلونه، والكل يعي إلى من كان هذا الكلام موجها، بالنسبة لنا نحن نأخذ ما يأتينا من الولايات المتحدة على محمل الجد ويتم التعاطي معه في إطار هذه الشراكة."

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ويذكر أن الجبير قال في تصريحات سابقة: "يجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا وأن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك وذلك قبل أن يلغي الرئيس الأمريكي الحماية الأمريكية لدولة قطر والمتمثلة بوجود القاعدة العسكرية الأمريكية على أراضيها.." وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.