مسؤولون أمريكيون لـCNN: أقمار صناعية وطائرات وسفن تراقب تحركات إيرانية مشبوهة بسوريا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أكد مسؤولون أمريكيون على أن هناك تكثيفا لعمليات مراقبة ما وصفوه بـ"تحركات إيرانية مشبوهة" في سوريا، وذلك بعد تأكيد وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، الخميس، على محاولات إيرانية لإدخال أسلحة متطورة إلى سوريا.

وأكد المسؤولون في تصريحات لـCNN خلال الساعات الـ24 الماضية أن أقمارا صناعية وطائرات مراقبة وطائرات بدون طيار إلى جانب قطع بحرية أمريكية تكثف عمليات المراقبة لما يشتبه بأنه محاولات إيرانية لإدخال صواريخ مضادة للطائرات وأخرى باليستية إلى سوريا.

وكان ماتيس قال في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون العسكرية التابعة للكونغرس الأمريكي، الخميس: "رأيناهم (الإيرانيون) يحاولون احضار أسلحة متقدمة إلى سوريا في طريقها إلى حزب الله اللبناني جنوب لبنان، وإسرائيل لن تنتظر حتى تكون هذه الصواريخ في الجو، وآمل أن تتراجع إيران."

ويذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، افيغادور ليبرمان، قال في تصريحات لصحيفة إيلاف، الخميس، إن بلاده "ستدمر طهران إن أقدمت إيران على مهاجمة تل أبيب."