إيران ترد على اتهامات "السلاح النووي": نتنياهو كذاب مفضوح يمارس الدجل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، أن الاتهامات التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين إلى طهران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، "مسرحية هزلية عبثية" قائمة على "الكذب".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن "المسرحية الهزلية الدعائية الأخيرة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني هي واحدة من أحدث المسلسلات المكررة للعروض العقيمة والمخزية حول مزاعم البرنامج النووي الإيراني السري"، مضيفا أنها "تشبث عبثي لمفلس كذاب ومفضوح لم ولا يمتلك سلعة للعرض سوى بث الأكاذيب وممارسة الدجل".

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وتابع قاسمي بالقول إن "قادة الكيان الصهيوني يرون بقاء كيانهم غير المشروع والمبني على الزيف والكذب، في تصور تهديدات من آخرين وذلك عبر استخدام الدجل البالي للعصر الجاهلي وعدم اطلاع الرأي العام العالمي، حيث أن عبثية وعقم ذلك مكشوفان أكثر من ذي قبل".

واتهم نتنياهو، في مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، إيران بالكذب بشأن السعي لامتلاك سلاح نووي، وهو يقف أمام أكوام من الأوراق قال إنها وثائق نووية إيرانية. وأضاف: "أولا، كذبت إيران بشأن أنها لم تمتلك برنامجا للأسلحة النووية أبدا. يثبت 100 ألف ملف سري أنها فعلت ذلك. ثانيا، حتى بعد الاتفاق النووي، واصلت إيران الحفاظ على خبراتها المتعلقة بالأسلحة النووية وعززتها لاستخدامها في المستقبل".

وجاءت تصريحات نتنياهو بالتزامن مع اقتراب 12 مايو/ أيار وهو الموعد الذي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني بحلوله ما لم يتم إعادة التفاوض حول الاتفاق. وكرر ترامب انتقاده للاتفاق بعد مؤتمر نتنياهو، مؤكدا أنه يؤيد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يعيد طرح ادعاءات قديمة تصدت لها بالفعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك من أجل رفض الاتفاق. يا له من شيء مريح. توقيت منسق للكشف المخابراتي المزعوم من جانب الشخص الذي أطلق ادعاءات كاذبة (نتنياهو) قبل أيام فقط من 12 مايو/ أيار. لكن مسارعة ترامب للاحتفال كشفت الأمر".