سقوط مقاتلة "سوخوي 30" في سوريا.. ما هي أبرز إمكانياتها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، عن سقوط طائرة مقاتلة من طراز "سوخوي 30" بعد إقلاعها من قاعدة حميميم في سوريا ومقتل طيارين روسيين. وقالت الوزارة إنه لم يكن هناك إطلاق نار تجاه الطائرة وإن "البيانات الأولية ترجح تحطم الطائرة بسبب وقوع طائر في المحرك"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية الرسمية.

وطائرة "سوخوي 30" هي طائرة مقاتلة مزودة بمقعدين متعددة المهام، وميزاتها قريبة من ميزات طائرة F-15 الأمريكية. وتتميز الطائرة بمحركين من طراز AL31F التوربينية. وهي مهيئة بجناح إلكترونيات بقمرة القيادة والذي يشمل شاشة أمامية وشاشات عرض بلورية. وطائرة سوخوي 30 قادرة على تحميل ما يصل إلى ستة صواريخ جوية متوسطة المدى، ومزودة بأسلحة دقيقة مضادة للسطوح ولديها نطاق إطلاق ثابت يصل إلى 120 كلم.