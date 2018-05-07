نصر الله: لا إقصاء في القانون النسبي.. ومجلس النواب الجديد يحمي "المعادلة الذهبية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله بشكل غير مباشر، الإثنين، على تصريحات رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، والتي قال فيها إن تيار المستقبل تعرض لمحاولة "إقصاء" من الحياة السياسية اللبنانية، لينفي نصر الله إمكانية وجود عملية إقصاء في القانون النسبي والذي طُبق في الانتخابات النيابية اللبنانية الأخيرة.

وقال نصر الله: "لم تكن تنوي أي جهة سياسية في الانتخابات إقصاء جهة أخرى، فلا إمكانية لإقصاء أي طرف في القانون النسبي"، وأضاف: "من الممكن أن تحصل جهة على أكثر أو أقل من حجمها، لكن لا وجود لعملية إقصاء".

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وكشف نصر الله أن حزب الله يحتاج لحضور نيابي قوي لسببين، وهما، توفير "الحماية السياسية للمقاومة"، والحصول على كتلة نيابية قادرة على تحقيق البرامج الانتخابية التي أُعلن عنها.

ورأى الأمين العام لحزب الله أن تركيب مجلس النواب الجديد يشكل "ضمانة لحماية المعادلة الذهبية للجيش والشعب والمقاومة"، على حد تعبيره.

واعتبر نصر الله أن إجراء الانتخابات النيابية بعد غياب تسع سنوات يشكل إنجازا للرئيس والحكومة وجميع اللبنانيين، وعبر عن تطلعه لصدور النتائج الرسمية.