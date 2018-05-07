ترامب يكشف موعد إعلان قراره بشأن الاتفاق النووي مع إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، أنه سيعلن قراره بشأن الانسحاب أو البقاء في الاتفاق النووي الإيراني، الثلاثاء.

ونشر ترامب تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "سأعلن قراري بشأن الاتفاق النووي الإيراني، غدا، الساعة الثانية ظهرا من البيت الأبيض".

ورأى الرئيس الأمريكي منذ استلامه لمنصبه، أن الاتفاق النووي لم يخدم مصالح واشنطن، بل ووصفه بـ"الفظيع" و "السيء جدا"، وقد بذل الزعماء الأوروبيون جهدا كبيرا لإقناعه بالبقاء ضمن الاتفاق، في حين تمسكت إيران بالحفاظ على الاتفاق كما هو دون تعديلات.

يذكر أن ترامب كان قد نشر تغريدة، الإثنين، أكد فيها أن أمريكا ليست بحاجة لـ"دبلوماسية الظل" التي اتبعها وزير الخارجية السابق، جون كيري، في الاتفاق النووي الإيراني.