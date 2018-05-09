بحسب استطلاع للرأي.. الشباب العربي يعلق آمالا كبيرة على إصلاحات محمد بن سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – محاربة الإرهاب وتحسين التعليم ومكافحة الفساد وتوفير الوظائف لا تزال الأولويات التي يبحث عنها الشباب العربي، بحسب نتائج استطلاع للرأي لشركة أصداء بيرسون – مارستيلر، والذي أطلقته للعام العاشر على التوالي.

وأظهر الاستطلاع أن الأغلبية الساحقة من الشباب العربي في المنطقة يدعمون الإصلاحات التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ويعتبرونه قائداً قوياً من شأنه أن يرسم ملامح المنطقة خلال العقد المقبل.

وأظهر الاستطلاع كذلك تحولاً كبيراً في نظرة الشباب العربي إلى القوى العظمى الفاعلة في المنطقة، إذ يرى أغلبهم في الولايات المتحدة الأمريكية عدواً لبلدانهم، بينما عززت روسيا مكانتها كأكبر حليف غير عربي في المنطقة.

وتقف هذه النتيجة على النقيض من استجابة الشباب العرب عند سؤالهم عن أي بلد، بخلاف بلدهم، يرغبون في العيش فيه، ويريدون لبلدانهم أن تقتدي به، حيث احتلت الولايات المتحدة المرتبة الثانية بعد الإمارات العربية المتحدة. وعلاوة على ذلك، حلّت قناة CNN في صدارة وسائل الإعلام الأكثر مصداقية، بحسب الاستطلاع.

ولإجراء النسخة العاشرة منه، استقصت شركة الأبحاث العالمية "بي إس بي ريسيرتش" آراء ومواقف الشباب العرب في 16 بلداً بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، Nc أجرت 3500 مقابلة شخصية خلال الفترة بين 21 يناير/ كانون الثاني و20 فبراير/ شباط 2018 مع شبان وشابات عرب ينتمون للفئة العمرية بين 18 و24 عاماً. وتم إجراء هذه المقابلات باللغتين العربية والإنجليزية.