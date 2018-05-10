وزير إسرائيلي: تعليق وزير خارجية البحرين دعم تاريخي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا، الخميس، تعليق وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على الضربات التي أعلنت إسرائيل شنها على مواقع عسكرية إيرانية في سوريا بأنه "دعم تاريخي".

وكان الشيخ خالد بن أحمد قال، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "طالما أن إيران أخلّت بالوضع القائم في المنطقة واستباحت الدول بقواتها وصواريخها، فإنه يحق لأي دولة في المنطقة ومنها إسرائيل أن تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر".

من جانبه، قال أيوب قرا، عبر تويتر، إن تعليق وزير خارجية البحرين "دعم تاريخي لإسرائيل ضد الاعتداء الإيراني". وأضاف أن "هذا الدعم يعكس وجود تحالف جديد في الشرق الأوسط، وأن إسرائيل جزء مهم من هذ التحالف".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أعلن أن الضربة التي شنها الجيش الإسرائيلي استهدفت كل البنية التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا، متهما إيران بإطلاق صواريخ على هضبة الجولان، فيما ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن المقاتلات الإسرائيلية أطلقت 60 صاروخا على سوريا خلال ساعتين.