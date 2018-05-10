وزير الخارجية البحريني بعد الصواريخ الإسرائيلية "ضد إيران" بسوريا: يحق لاسرائيل أن تدافع عن نفسها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني على الضربة التي وجهها الجيش الإسرائيلي، ضد أهداف في سوريا، مشيراً الى أنه يحق لاسرائيل أن تدافع عن نفسها.

وقال الشيخ خالد في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر الخميس، إنه "طالما أن إيران اخلّت بالوضع القائم في المنطقة واستباحت الدول بقواتها و صواريخها، فإنه يحق لأي دولة في المنطقة و منها اسرائيل ان تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر."

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قد قال إن الضربة دمّرت أغلب البنى التحتية لإيران، كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن المقاتلات الإسرائيلية أطلقت 60 صاروخا خلال ساعتين.

يذكر أن افيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، كان قد ذكر أن إيران شنّت "عدوانا خطيرا،" الأربعاء، بعد إطلاق فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني 20 صاروخا على هضبة الجولان.