السعودية تنفي حضور سفيرها في مصر حفل السفارة الإسرائيلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت المملكة العربية السعودية، الجمعة، حضور أسامة نقلي، سفير المملكة الجديد في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الحفل الذي أقامته السفارة الإسرائيلية بأحد فنادق القاهرة، بمناسبة ذكرى "استقلال إسرائيل".

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وأصدر المكتب الإعلامي لسفارة المملكة العربية السعودية في مصر بيانا قال إنه "رد على الإشاعة التي أطلقتها صحيفة (العربي الجديد) عن مزاعم حضور سفير المملكة لدى مصر للحفل الأخير الذي نظمته السفارة الإسرائيلية بالقاهرة الثلاثاء الماضي".

وأكد المكتب الاعلامي للسفارة السعودية "عدم صحة هذه الإشاعة جملة وتفصيلاً". وقال إن "مثل هذه الإشاعات مثيرة للشفقة والاستغراب، خصوصاً في ظل موقف المملكة العربية السعودية الثابت من القضية الفلسطينية".