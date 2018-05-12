سفارة ألمانيا بالسعودية تنفي علما رسميا مسبقا عن وضع علم المملكة على منتج كحولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكدت السفارة الألمانية في السعودية، مساء الجمعة، على أن الحكومة الألمانية لم تكن على أي معرفة مسبقة بالمبادرة التي نفذتها شركة مشروبات كحولية ألمانية بوضع علم المملكة على منتج كحولي.

جاء ذلك في تغريدة على صفحة السفارة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وقالت فيها: "إشارة إلى الانتقادات الموجهة لشركة Eichbaum: لقد كانت هذه مبادرة من قبل شركة خاصة تفتقر إلى معرفة الأهمية الدينية لعلم المملكة العربية السعودية. لم تكن لدى حكومة ألمانيا أي معرفة سابقة بهذه المبادرة. وقد اعتذرت الشركة عن هذا التصرّف وتسعى إلى سحب الزجاجات المعنية."

ويذكر أن شركة Eichbaum للمشروبات الكحولية قالت في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن وضع علم السعودية على أحد منتجاتها جاء ضمن حملة ترويجية استعدادا لكأس العالم 2018 الذي تستضيفه روسيا، وإنها أنتجت كميات محدودة من منتجها تحمل على أغطيتها أعلام جميع الدول المشاركة في كأس العالم.

وأضافت الشركة أنها قررت إيقاف وضع علم السعودية على منتجها، موضحة أن "عدد الزجاجات التي نزلت للأسواق وتحمل علم السعودية بلغ 171 زجاجة فقط". وتابعت الشركة بالقول إنها وضعت علم السعودية بسبب "المساواة" بين المنتخبات المشاركة في كأس العالم.