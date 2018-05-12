خامنئي مشيدا بالتقدم العلمي في إيران: التطور العلمي مهم لتقدم الأمة الإسلامية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، بالتطور العلمي الذي تشهده إيران، وذلك خلال مؤتمر علمي أقيم السبت.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن خامنئي قوه إنه وفقا للتقارير الصادرة عن المراكز العلمية الدولية، فإن سرعة التطور العلمي في إيران بلغت 13 ضعف المعدل العالمي.

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ولم يذكر مرشد الثورة الإيرانية بالتحديد البرنامج النووي الإيراني، ولكن يُعرف عن إيران تركيزها على تخصيب اليورانيوم لأغراض علمية.

وأضاف خامنئي في البيان: "إن التراجع في العلوم هو السبب الرئيسي الذي يجعل المسلمين يخضعون للسيطرة من دول العالم، فأكثر ما تحتاج إليه الأمة الإسلامية اليوم هو الاتحاد والتطور العلمي."