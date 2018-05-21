إيران: لا يمكن لأحد إجبارنا على الخروج من سوريا.. والعراق بلد مستقل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت وزارة الخارجية الإيراني، الاثنين، أن التواجد الإيراني في سوريا جاء بناء على طلب من الحكومة السورية بهدف "مكافحة الإرهاب" وأن إيران سوف تواصل مساعدتها لسوريا طالما تريد حكومتها ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إنه "لا يمكن لأحد أن يجبر إيران على القيام بذلك، لأن لدينا سياسات مستقلة خاصة بنا". وأضاف: "من عليهم مغادرة سوريا هم الذين دخلوا إلى هذا البلد دون إذن من حكومتها"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

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وحول نتائج الانتخابات العراقية وأثرها على مستقبل العلاقات بين بغداد وطهران، قال قاسمي: "بالنظر إلى العلاقات الجيدة مع العراق لن يكون لدينا مشكلة مع هذا البلد، إنني متفائل بالانتخابات وتشكيل الحكومة، كما ينبغي الانتظار لرؤية من هي التحالفات التي ستشكل الحكومة".

وأضاف قاسمي: "نحن نرى العراق بلدا مستقلا ونحترم أصوات الشعب العراقي وليس لدينا مشكلة مع أي شخص يتولى زمام امور الحكومة في العراق إذ سنستمر بعلاقاتنا المتنامية مع العراق"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.