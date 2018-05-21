قرقاش: بعض مسؤولي الحكومة اليمنية يقارن الدور الإماراتي بالإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن بعض مسؤولي الحكومة اليمنية يقارن الدور الإماراتي بالإيراني، واصفاً ما يحدث بأنه "مؤسف."

وأضاف قرقاش في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر الإثنين، أن "فقدان هؤلاء البوصلة لن ينسينا مهمتنا الأساسية ضمن التحالف العربي، هزيمة التمرد الحوثي وعودة الدولة والشروع في التنمية."

وتابع أنه وقت العمل بعيداً عن البكائيات.

وكان قرقاش قد ردّ الأحد على تصريحات أحمد الميسري، وزير الداخلية اليمني بعد أن وجّه اتهامات للإمارات والدور الذي تلعبه في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية على حد تعبيره، قائلاً: "صوّب رصاصك نحو الحوثي معالي الوزير."

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