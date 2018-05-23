شقيقته لـCNN: الأمن المصري اعتقل الناشط وائل عباس ولا نعلم أين هو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت رشا، شقيقة الناشط والمدون المصري، وائل عباس، إن السلطات المصرية اعتقلت شقيقها في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، لافتة في تصريح حصري لـCNN إن العائلة لا تعلم أين هو.

وكان آخر تدوينة لعباس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "انا بتقبض عليا" في حين لفتت شقيقته إلى أن قوات الأمن المصرية داهمت منزله وصادرت حاسوبه المحمول وهاتفه ولعبة على شكل مسدس.

ويذكر أن عباس يعتبر من مدوني الجيل الأول بمصر ممن نادوا بتغيرات ديمقراطية مطلع العام 2000 وكشف قضايا تعذيب، وكان من أوائل الأصوات القيادية في ثورة العام 2011 واستمر في انتقاد قضايا حقوق الإنسان وسيطرة الجيش على السلطة في بلاده.