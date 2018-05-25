مسؤول إيراني: سنعيد التفكير في استراتيجيتنا النووية إن فشل الاتفاق النووي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت طهران إنها ستبحث خلال الأسابيع القليلة المقبلة ما إذا كانت ستبقى جزءا من الاتفاق النووي المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، وفي حال فشل هذا الاتفاق، فستعيد إيران التفكير في "استراتيجيتنا النووية".

وقال مسؤول إيراني رفيع في فيينا الجمعة إن الاتحاد الأوروبي أضاع الوقت في المفاوضات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولج لاسترضائه.

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من جهة أخرى، طالب الإيرانيون الاتحاد الأوروبي بتقديم مقترح لعرض اقتصادي عوضا عن التأثيرات السلبية للانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.

وحذرت طهران من أن أي ربط بين خطة العمل الشاملة المشتركة وأي قضية أخرى، مثل الأسلحة البالستية، لن يفيد على الإطلاق.