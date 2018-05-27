مقتل شابين فلسطينيين في قصف إسرائيلي جنوب غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قتل فلسطينيان وأصيب آخر بجروح خطيرة، في قصف إسرائيلي، صباح الأحد، على مواقع وأراض زراعية بين مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي أطلق قذيفتين على الأقل صوب موقع قرب معبر "صوفا" بين مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل الشابين حسين سمير العمور، وعبد الحليم عبد الكريم الناقة، إضافة إلى تدمير الموقع بالكامل.

وأشارت الوكالة إلى أن دوي انفجارات سمع شرق رفح وخان يونس، تبين أنه ناجم عن تفجير عبوات مزروعة قرب السياج الحدودي، لدى مرور دوريات عسكرية إسرائيلية، أعقبه إطلاق مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب الموقع.

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وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد قصف موقعين غرب مدينتي رفح وخان يونس، بستة صواريخ، في ساعة متأخرة الليلة الماضية، وألحق دماراً بهما، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء رداً على اختراق مجموعة من الشبان للسياج الحدودي شرق مخيم المغازي وسط القطاع، وإشعالهم النيران في نقاط عسكرية إسرائيلية.