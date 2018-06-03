أردني يعبر عن احتجاجه بالغناء: "موت يا مواطن ليعيشوا الحرامية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد المحتجين الأردنيين، وهو يعبر عن احتجاجه على مشروع قانون ضريبة الدخل عبر العزف على آلة العود وغناء أغنية يقول فيها "موت يا مواطن ليعيشوا الحرامية".

ويظهر الشاب الذي نزل إلى منطقة الدوار الرابع في العاصمة الأردنية، عمان، وهو يعبر عن احتجاجه بطريقة فنية أمام قوات الدرك، لفتت أنظار المشاركين الذين بدأوا بترديد الأغنية معه.

ويقول المحتج الأردني في أغنيته "درب الراتب واحد ودروب السرقة مية.. موت يا مواطن ليعيشوا الحرامية"، في إشارة إلى أن بعض المسؤولين يقومون باستغلال مناصبهم لجني الأموال بطريقة غير شرعية.

وتشهد عمان ومناطق أردنية عدة احتجاجات منذ بضعة أيام، على مشروع قانون "ضريبة الدخل" الذي تنوي الحكومة تطبيقه في إطار خطة للإصلاحات المالية في الأردن.