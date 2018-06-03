النيابة العامة السعودية: المتهمون بالاخلال بأمن المملكة تواصلوا مع منظمات معادية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أوضحت النيابة العامة في السعودية بأن الأشخاص الذين قُبض عليهم في مايو /أيار، بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي، أقروا بالتهم الموجهة إليهم بعد استجوابهم ومواجهتهم بالأدلة والقرائن المتوفرة ضدهم.

وقد بلغ عدد الموقوفين في هذه القضية (17 شخصاً) صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق ثمانية متهمين (5 نساء) و (3 رجال) لحين استكمال إجراءات التحقيق، فيما يستمر إيقاف تسعة متهمين (5 رجال) و(4 نساء) وذلك بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.

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وفيما يلي، أبرز ما أقر الموقوفون به، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية السبت، عن بيان النيابة العامة.

1- التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادية للمملكة.

2- تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا.

3- تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج.

وأكدت النيابة العامة أن التعامل مع المتهمين يجري بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم، وتوفير إمكانية الاتصال بذويهم وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم.