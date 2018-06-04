الداعية الكويتي طارق السويدان يرد على "فيديو" يزعم زيارته إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ الداعية الكويتي طارق السويدان على ما قال إنها إشاعة أطلقها أحدهم حول قيامه بزيارة إيران قبل أيام، بينما كان في رحلة بين الكويت والدوحة فقط، على حد تعبيره.

وأضاف السويدان في تغريدة نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل أنه كان "يتابع في الدوحة مشروع المدرسة الخاصة التي يقوم بإنشائها هناك منذ سنتين"، في حين بدأت الأقاويل والإشاعات وتناقلها الناس.

وكان نشطاء على موقع تويتر قد تداولوا بشكل واسع مقطع فيديو يصوّر الداعية الكويتي وهو يمشي في المطار دون أن يدري، زعم فيه ناشره أنه كان يتجه إلى إيران.

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علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.