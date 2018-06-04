تجدد الاحتجاجات في الأردن ومتظاهرون يهتفون: "سلمية سلمية"

(CNN)-- تجددت الاحتجاجات مساء الاثنين في العاصمة الاردنية عمان في محيط المقر الحكومي ومدن أخرى، وحاول الاف المحتجين الوصول الى منطقة الدوار الرابع وسط تعزيزات امنية كثيفة.

وأعلن ناشطون ونقابيون مواصلة الاحتجاج رفضا لمشروع قانون يفرض ضرائب جديدة على الأردنيين، فيما أعلنت النقابات المهنية تنفيذ اضراب ثان الاربعاء وذلك بعد يوم واحد من اتفاق ثلاثي حكومي برلماني نقابي لاستكمال الحوار بشأن القانون.

وقال رئيس مجلس النقباء علي العبوس لموقعنا إن النقابات لم تعلن وقف الاضراب والاحتجاجات حتى الآن وأجلت إعلان الإضراب الثاني للتدارس.

وميدانيا، خرج ممثلو عدة نقابات الى محيط المقر الحكومي من بينها نقابة المحامين، وشهد الموقع توترات بين قوات الأمن والمحتجين الذين يحاولون الزحف لمنطقة الدوار وسط عمليات كر وفر بين الطرفين.

ويعتبر التحرك مساء الأحد الاكبر منذ بدء الاحتجاجات الأربعاء الماضي في عمان حسب تقديرات مراقبين.

وبات المحتجون يبتعدون بضعة أمتار عن منطقة الدوار الرابع التي أغلقت جميع منافذها منذ ساعات المساء الاولى بحسب مشاهدات CNN بالعربية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الملك عبدالله الثاني استدعى رئيس الوزراء هاني الملقي غدا إلى الديوان الملكي، ولم تتمكن CNN بالعربية من تأكيد ذلك، إلى جانب التكهنات التي تتحدث عن تغيير حكومي مرتقب.