حقوق الإنسان تنتقد "الاعتقالات الأخيرة" بمصر.. والبرادعي: كيف تساعد مثل هذه التقارير؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تقريرا على لسان مفوضته، رافينا شامداساني، انتقدت فيه "الاعتقالات الأخيرة" التي استهدفت نشطاء ومدونين وإعلاميين في مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية.

جاء ذلك في تقرير نشره الموقع الرسمي للمنظمة نقل فيها الكلمة التي أدلت بها شامداساني في جينيف، الثلاثاء، وقالت فيها: "سلسلة من الاعتقالات والاحتجاز لنشطاء ومدونين وصحفيين في مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية تظهر ما يبدو أنه تصاعد في وتيرة القمع ضد حرية التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر في الدولة."

من جهته علق محمد البرادعي، مستشار الشؤون الخارجية للرئيس المصري الأسبق، في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: " كيف تساعد مثل هذه التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة في إقامة دولة القانون والمؤسسات وبناء الانسان وجذب الاستثمارات وتشجيع السياحةً؟"