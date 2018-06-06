خارجية أمريكا: الدشيشة معقل سيء الصيت لداعش بسوريا ونرحب بتقدم SDF نحوها

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن ترحيبها بالعمليات التي اطلقتها قوات سوريا الديمقراطية ضد معقل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" في منطقة الدشيشة بسوريا، واصفة المنطقة بأنها "معقل سيء الصيت للتنظيم"

جاء ذلك في بيان للخارجية الأمريكية وصل موقع CNN بالعربية نسخة منه وذكر: "نرحب بإطلاق قوات سوريا الديمقراطية لعملياتها ضد إرهابيي داعش في الدشيشة بسوريا. حيث أن الدشيشة تعد معقل سيء الصيت لداعش في شمال شرق سوريا وقام منها تنظيم داعش بإرهاب الشعبين السوري والعراقي لسنوات عديدة. وقد تم التخطيط لهذه العمليات على مدى عدة أشهر بالتنسيق مع القوات العراقية عبر الحدود لضمان عدم حصول إرهابيي داعش على أي مكان للهرب. وأن وزارة الخارجية تفتخر بتقديم الدعم الدبلوماسي من خلال عملية التخطيط لها مع زملائنا في وزارة الدفاع وشركاء التحالف."

وأضاف البيان: "تركز وزارة الخارجية على المرحلة التالية لداعش. حيث ستساعد في ضمان حصول حكومة العراق على الدعم الذي تحتاجه لتأمين حدودها بالكامل ضد داعش وغيرها من التهديدات الإرهابية، وذلك فقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي مع العراق. وسنعمل أيضا على ضمان أن يكون لدى جميع ومختلف الأفراد في شمال شرق سوريا، بما في ذلك العرب والأكراد والمسيحيين والتركمان، الكلمة الفصل في تحديد مستقبل سوريا وفقًا للعملية السياسية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2254."

ولفت البيان إلى أن "القتال خلال الأيام القادمة سيكون صعباً للغاية. ولدينا ثقة كاملة في شركائنا، قوات سوريا الديمقراطية وكذلك نحن فخورون بالعمل معهم لتخليص سوريا من ويلات داعش والمساعدة في بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين."