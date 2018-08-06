طهران: لا يحق لأحد الحديث عن أمن الخليج ومضيق هرمز سوى إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبوالفضل شكارجي، الإثنين، إنه "لا يحق لأحد الحديث عن أمن الخليج ومضيق هرمز سوي إيران، لأنّها هي وحدها الكفيلة بأمنهما"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

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واعتبر شكارجي أن إيران "وحدها كافلة لأمن مضيق هرمز، وقوة وكفاءتها الإقليمية لا يمكن فصلها عن أمن المضيق". كما رأى أن "كل ما تفعله إيران في الخليج يخدم أمن هذه المياه"، وذلك في معرض كلمته التي كانت على هامش إحياء ذكرى طيار إيراني يدعى عباس بابائي في طهران.

وعما يتردد عن تدخّل الحرس الثوري الإيراني في الشؤون السياسية بالبلاد، اعتبر شكارجي هذه الأقوال "شائعات"، قائلا إن "ما يقوم به الحرس هو تنفيذ مهامه المحالة إليه قانونياً، باعتباره ركيزة من ركائز قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية يُفهِم العدو والحاقدين على إيران بمواقف البلد الصارمة ويُفهمهم مدي قوتنا"، حسب تعبيره.