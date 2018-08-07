دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أغلقت وزارة الإعلام السعودية حساب "إنفوجرافيك السعودية" مؤقتاً، بعد الجدل الواسع الذي أثارته تغريدة تضمنت صورة مركّبة لطائرة كندية متجهة نحو تورنتو .

وقد كُتب على الصورة التي نُشرت، الإثنين، بعد الأزمة التي اندلعت بين السعودية وكندا: "يحشر أنفه فيما لا يعنيه" بالإضافة لمثل عربي يقول: "من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه."

بعد ذلك، حُذفت التغريدة نتيجة الانتقادات التي وجهها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروا الأمر نوعاً من التهديد لكندا.

وقد وصف القائم على الحساب التغريدة بـ"غير الموفقة" وكتب، قائلاً: "نشر الحساب صورة غير موفقة في تغريدة سابقة، ولهذا السبب قمنا بحذفها مباشرة." وأضاف أن "المقصود من الطائرة كان أن ترمز إلى عودة السفير، وقد ظهر لنا أن المغرى منها غير واضح وأن ما فُهم منها كان غير المقصود"، معتذرا عما حدث.

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وكان عدد من روّاد تويتر قد شنوا حملة واسعة على الحساب، معتبرين أن التغريدة تذكّر بهجمات 11 سبتمبر/ أيلول، على حد قولهم . وفيما يلي بعض التعليقات التي كُتبت:

يذكر أن السعودية كانت قد أعلنت مساء الأحد، استدعاء سفيرها في كندا للتشاور، معتبرة السفير الكندي في المملكة "شخص غير مرغوب فيه وعليه مغادرة المملكة"، كما تم تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين مع كندا، وذلك بعد مطالبة وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن من قالوا إنهم "نشطاء المجتمع المدني"، الذين تم إيقافهم في المملكة.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.