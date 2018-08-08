دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول تعليق لها بعد الإعلان عن البدء بمراحل العلاج من سرطان الثدي، أكدت زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، أسماء الأسد، أنها من الشعب الذي "علّم العالم الصمود"، لافتة إلى أن عزيمتها نابعة من عزيمة الشعب السوري وثباته، وفقا لما نشرته صفحة الرئاسة السورية على فيسبوك، الأربعاء.

قالت الأسد في تعليقها على إصابتها بسرطان الثدي: "أنا من هذا الشعب الذي علّم العالم الصمود والقوة ومجابهة الصعاب.. وعزيمتي نابعة من عزيمتكم وثباتكم كل السنوات الماضية".

وكانت الرئاسة قد أعلنت أن زوجة الرئيس السوري ستبدأ المرحلة الأولى للعلاج من ورم خبيث في الثدي، وأشارت وكالة الأنباء السورية (سانا) إلى أن الأسد ستتلقى العلاج في مستشفى عسكري بسوريا.

تزوجت أسماء الأخرس من بشار الأسد عام 2000 وأنجبا ولدين وبنت، وقد كان الشعب السوري يرى فيها وجها شابا قادرا على التغيير، قبل الأزمة السورية التي اندلعت عام 2011.