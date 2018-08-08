أسماء الأسد تبدأ مراحل العلاج من ورم خبيث بالثدي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الرئاسة السورية عن بدء زوجة الرئيس السوري، بشار الأسد، أسماء الأخرس، بالمرحلة الأولى للعلاج من ورم خبيث بالثدي.

نشرت الرئاسة السورية الخبر عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، وشاركت متابعيها صورة للرئيس السوري وزوجته وأرفقتها بعبارة: "بقوة وثقة وإيمان.. السيدة أسماء الأسد بدأت المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكراً".

وتمنت الرئاسة السورية الشفاء العاجل لأسماء الأسد، إذ كتبت في نفس التغريدة التي أعلنت بها الخبر: "من القلب.. رئاسة الجمهورية والفريق العامل فيها يتمنون للسيدة أسماء الشفاء العاجل".

ولدت أسماء الأخرس في 11 أغسطس/آب من عام 1975، في العاصمة البريطانية، لندن، وتزوجت من بشار الأسد في 18 ديسمبر/كانون أول من عام 2000، وأنجبا ولدين وبنت.

كان يرى السوريون بأسماء مثالا للتجديد والشباب، لكن النظرة اختلفت بعد أن اندلعت الأزمة السورية في مارس/أذار من عام 2011، بسبب ما شهدته البلاد من أحداث دموية حمل عدد من السوريين النظام السوري برئاسة بشار الأسد مسؤوليتها.

يذكر أن أسماء الأخرس تنتمي لمدينة حمص السورية، وهي ابنة الطبيب السوري المتخصص بأمراض القلب والأوعية الدموية، والمقيم في بريطانيا، فواز الأخرس.