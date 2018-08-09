اليمن.. واشنطن تدعو التحالف إلى "تحقيق شامل" في الهجوم على صعدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت الولايات المتحدة الأمريكية "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الذي تقود قواته السعودية، إلى "تحقيق شامل" في الهجوم الذي ضرب مدينة صعدة اليمنية، الخميس.

وفي وقت سابق اليوم، قال العقيد تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، لشبكة CNN، الخميس، إن الضربات الجوية التي نفذها التحالف في اليمن، اليوم، كانت ضد "هدف مشروع"، لافتا إلى أنه "لم يكن هناك أطفال في الحافلة"، في إشارة إلى اتهامات الحوثيين للتحالف بتنفيذ هجوم ضرب حافلة كانت تقل أطفالا في مدينة صعدة اليمنية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، الخميس، إن الولايات المتحدة ليس لديها تفاصيل كاملة عن الضربة التي استهدفت مدينة صعدة اليمنية، داعية إلى إجراء "تحقيق شامل" بشأنها.

نويرت قالت أيضا: "ليس لدينا التفاصيل الكاملة لما حدث على الأرض"، مضيفة: "لقد رأينا تقارير. يمكننا القول إننا قلقون بشأن هذه التقارير، فهناك هجوم أسفر عن مقتل مدنيين. إننا ندعو التحالف الذي تقوده السعودية لإجراء تحقيق".

وبشأن الأزمة اليمنية، دعت نويرت جميع الأطراف إلى "اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي"، مبدية أسفها على "أي خسائر في أرواح المدنيين"، حسب قولها.