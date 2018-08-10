التحالف يكشف عن "عمل عدائي" من الحوثيين ضد السعودية

مقتل عشرات الأطفال في غارة على حافلة مدرسية باليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي للتحالف "رصدت إطلاق صاروخين بالستيين من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة".

وحسب وكالة الأنباء السعودية، أوضح المالكي أن "الصاروخين كانا باتجاه مدينة (جازان)، وأطلقا بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخين، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخين أية إصابات ولله الحمد"، حسب البيان.

وأضاف أن "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم(2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني"، حسب قوله.