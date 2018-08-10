تداول واسع لنصيحة وزير كندي سابق لترودو: استقل طائرتك وأذهب للسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع من مقابلة أجراها وزير الدولة الكندي السابق، جون بايرد، والتي أسدى فيها نصيحة لرئيس وزراء بلاده، جستن ترودو، طالبا إياه بالتوجه إلى الرياض ومقابلة المسؤولين هناك، في محاولة لنزع فتيل الأزمة بين البلدين.

جاء ذلك في مقابلة أجراها بايرد على قناة بلومبيرغ، الخميس، وقال فيها: "عندما توقع صفقة أسلحة بـ3.5 مليار دولار (بين السعودية وكندا) فإنك تتوقع على الأقل الشكر، يتوجب علينا الوقوع إلى جانب صديق وحليف مثل السعودية فلديهم تهديدات من تنظيم الدولة الإسلامية ممن يريدون الاستيلاء على مكة والمدينة إلى جانب غيران وسيطرتها على الحكومة في اليمن في الوقت الذي تقوم المملكة بدفعهم.."

وتابع قائلا: "نحن نتشارك المخاوف مع السعودية، نعم نحن نختلف حول بعض القيم، ولكن لا يوجد شك بأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان يأخذ البلاد صوب الاتجاه الصحيح وتبنيه الوسطية الإسلامية ويحد من تمويل الوهابية حول العالم وأيضا يقوم بإصلاحات ضخمة على الصعيد الإنساني وحقوق المرأة.."

وأردف قائلا: "القيام بالأمور وجها لوجه هو أفضل طريقة وليس التغريد ببساطة، هذا الأمر سيكون له تداعيات كبيرة، والمطلوب حقا هو أن يستقل تردودو طائرته إلى الرياض ويحاول حل هذه المسألة وهذا في صالح كندا والعمال الكنديون.."