انفوجرافيك.. 5 إجراءات للآن في رد السعودية على كندا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وسط تصاعد التوترات التي تسببت بضرر للعلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين السعودية وكندا، أعلنت الرياض عن عدد من الإجراءات المتخذة في الرد على أوتاوا، مشيرة إلى أنها تبحث فيه خيارات أخرى.

وأعلنت السعودية خلال الأسبوع الماضي أنها ستنقل حوالي 7000 من المتلقين للمنح الدراسية السعودية في كندا. بالإضافة إلى إيقاف جميع برامج العلاج الطبيعي وتحويل المرضى السعوديين إلى مستشفيات خارج البلاد. كما أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن تجميد رحلاتها من وإلى تورنتو ابتداءً من 13 أغسطس/ آب.

بدأ النزاع عندما أعربت وزارة الخارجية الكندية عن قلقها إزاء اعتقال بعض النشطاء السعوديين، فردت الحكومة السعودية بطرد السفير الكندي من الرياض واستدعت مبعوثها إلى أوتاوا وإنهاء آلاف برامج المنح الدراسية هناك، بالإضافة إلى تجميد جميع الصفقات التجارية والاستثمارية الجديدة.