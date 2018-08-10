اليمن.. مجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق في "هجوم صعدة"

مقتل عشرات الأطفال في غارة على حافلة مدرسية باليمن

(CNN)-- دعا مجلس الأمن الدولي، الجمعة، إلى إجراء تحقيق في الهجوم الذي شهدته مدينة صعدة اليمنية، الخميس.

وبعد مناقشات خاصة حول الضربات الجوية، قال مجلس الأمن في بيانه إنه ينبغي إجراء تحقيق "شفاف وذي مصداقية". ومع ذلك، لم يقل المجلس إنه يريد إجراء تحقيق "مستقل".

ودعت 5 من دول مجلس الأمن إلى عقد الجلسة التي تضمنت إحاطة من مسؤول كبير في الأمم المتحدة.

وردا على سؤال حول سبب عدم ذكر البيان كلمة "مستقل"، قالت السفيرة البريطانية كارين بيرس، التي تعمل كرئيسة لمجلس الأمن هذا الشهر، إن المجلس سيعقد محادثات مع الأمم المتحدة وغيرها لتحديد كيفية سير التحقيق.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل يوم الخميس. وقال "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الذي تقوده السعودية، الجمعة، إنه سيبدأ تحقيقه الخاص وفقا لما ذكرته وسائل الاعلام السعودية التي تديرها الدولة.

وقال مجلس الأمن إنه "أعرب عن قلقه البالغ" بشأن الغارة الجوية وكل الهجمات الأخيرة في اليمن.

واجتمع أعضاء مجلس الأمن واستمعوا إلى إحاطة من الأمين العام المساعد بشأن الهجمات الأخيرة في صعدة، ما أسفر عن وقوع أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، بمن فيهم الأطفال. وأعربوا عن قلقهم الشديد إزاء الهجوم بالإضافة إلى جميع الهجمات الأخيرة في اليمن. ودعوا إلى إجراء تحقيق موثوق وشفاف، وأرسلوا تعازيهم إلى الضحايا وأسرهم، مؤكدين من جديد أنه ليس هناك سوى الحل السياسي للنزاع في اليمن.