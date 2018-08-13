الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 11 فلسطينيا

شاهد.. ما الذي أشعل الاحتجاجات الفلسطينية الأخيرة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الإثنين، اعتقال 11 "مطلوبا" فلسطينيا "يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية وأعمال شغب"، مضيفا أنه سيواصل عمله لـ"تعزيز الأمن" في المنطقة.

وفي حسابه على موقع "تويتر"، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "اعتقلت قوات الأمن الليلة الماضية ١١ مطلوبًا فلسطينيًا في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية وإرهابية شعبية وأعمال شغب عنيفة ضد المواطنين وقوات الأمن".

وأضاف أدرعي أنه "سلمت قوات جيش الدفاع إخطاًرا بهدم منزل المخرب مرتكب الاعتداء الإرهابي في بلدة أدام (٢٦/٧/٢٠١٨) في قرية كوبار"، خاتما بقوله: "سيواصل جيش الدفاع العمل لإحباط الإرهاب وتعزيز الأمن في المنطقة"، حسب تعبيره.