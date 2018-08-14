الجيش الإسرائيلي يعلن "إحباط صفقة أسلحة" في الخليل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، اعتقال 21 فلسطينيا في الضفة الغربية، فضلا عن "إحباط صفقة أسلحة في منطقة الخليل"، حسبماء جاء في حساب الناطق باسمه أفيخاي أدرعي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال أدرعي: "اعتقلت قوات الأمن الليلة الماضية ٢١ مطلوبًا فلسطينيًا في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والأغوار، يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية وإرهابية شعبية وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن".

وأضاف أدرعي أنه "خلال ساعات الليلة قامت قوات جيش الدفاع في نشاطات داخل قرية يطا، حيث داهمت القوات ورشة عمل استخدمت لإنتاج وسائل قتالية غير قانونية، وقامت بمصادرة أجهزة استخدمت في عملية إنتاج الأسلحة".

وتابع: "جاء هذا النشاط في أعقاب عملية مهمة جرت أمس بتعاون مع الشاباك (جهاز الأمن العام)، لإحباط صفقة أسلحة في منطقة الخليل، حيث اعتقل خلالها مشتبه فيهما بإنتاج وتجارة الأسلحة، وتم ضبط أسلحة من إنتاج ذاتي من نوع كارلو"، مضيفا أن العملية "تأتي في إطار المعركة التي نقودها ضد الأسلحة غير القانونية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

ولفت أدرعي إلى أنه "خلال نشاط لاكتشاف وسائل قتالية في مدينة طولكرم تم ضبط ٣ بنادق هوائية، حيث يتم تحويل هذه البنادق إلى أسلحة يدوية الصنع بهدف ارتكاب اعتداءات إرهابية وأنه تم حظر حيازتها في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، حسب قوله.