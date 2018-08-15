نويرت: بومبيو ومحمد بن سلمان ناقشا الغارات على اليمن والتوتر مع كندا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ناقش مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قضية الغارات الأخيرة على اليمن التي أسفرت عن مقتل مدنيين، وكذلك توتر العلاقات السعودية الكندية.

ولم يذكر البيان الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، عن الاتصال بين بومبيو والأمير محمد بن سلمان، أي تفاصيل عن مناقشة الغارات على اليمن.

وبسؤالها عما إذا كان جرى مناقشة الغارة التي نُسبت إلى التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن وأسفرت عن مقتل عشرات الأطفال في صعدة، الخميس الماضي، قالت نويرت إن "البيانات لا يُذكر فيها كل التفاصيل ولكن هذه القضية أثارها الوزير في الاتصال".

وأضافت أن "موقفنا الحالي هو إجراء تحقيق في الأمر وأن الخارجية الأمريكية تفضل أن تقود السعودية التحقيق"، وتابعت نويرت بالقول إن جنرالا أمريكيا كان في السعودية، الثلاثاء، لإجراء محادثات مع الحكومة السعودية وشركائها في التحالف.