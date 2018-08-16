شاهد.. مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى السودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مصر، الخميس، إرسال "مساعدات إنسانية عاجلة" إلى الخرطوم جراء السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها السودان مؤخرا، مؤكدة أن ذلك يأتي "في إطار الروابط الأخوية" بين البلدين.

وفي بيان صحفي، صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بأنه "تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمساعدة السودان الشقيق في مواجهة آثار السيول والأمطار الغزيرة، قدمت مصر مساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء في السودان عبارة عن مستلزمات إغاثة ومواد غذائية وأدوية وبطاطين وخيام".

وذكر راضي أن ذلك "بالتعاون بين وزارات الدفاع، الخارجية، الصحة، التضامن الاجتماعي والزراعة والهلال الأحمر المصري"، مضيفا أنه "تم أيضا إيفاد قافلتين طبية وبيطرية لعدة أقاليم في السودان للمساعدة في مواجهة استشراء الآفات والأمراض نتيجة نفوق الماشية من جراء السيول ولحماية الثروة الحيوانية في السودان من أية تداعيات سلبية".

وأوضح أن السيسي "وجه بتلبية كل ما تحتاجه السودان الشقيق من مستلزمات إغاثة بشكل فوري، وذلك في إطار الروابط الأخوية ووحدة المسار والمصير التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين".

ونشر المتحدث باسم الجيش المصري، عقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في حسابه على موقع "فيسبوك" فيديو بشأن تلك المساعدات المرسلة إلى السودان.