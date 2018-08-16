ضربة جوية عراقية تستهدف "غرفة عمليات داعش" في سوريا

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CNN تقابل مقاتلين سابقين بداعش.. هذا ما قالاه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن العراق قصف "غرفة عمليات" لتنظيم داعش داخل الأراضي السورية، الخميس، مضيفا أنه استهدف "إرهابيين كانوا يخططون لعمليات انتحارية خلال الأيام القليلة المقبلة داخل العراق"، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وفي بيانه، أعلن مركز الإعلام الأمني في العراق أنه "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة نفذت طائرات F16 العراقية ضربة جوية موفقة داخل الأراضي السورية جاءت بمعلومات دقيقة من قبل خلية الصقور الاستخبارية في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، استهدفت خلالها غرفة عمليات لعصابات داعش الإرهابية حيث تم تدميرها بالكامل، كما أسفرت عن قتل عدد من عناصر داعش وآخريين من ناقلي الأحزمة الناسفة".

وأضاف المركز أنه "بحسب المعلومات الاستخبارية أن هؤلاء الإرهابيين الذين تم قتلهم كانوا يخططون لعمليات إجرامية بالأحزمة الناسفة، لاستهداف الأبرياء خلال الأيام القليلة المقبلة داخل العراق"، حسب وكالة الأنباء العراقية.

وذكرت الوكالة أنه "ليست هذه المرة الاولى التي يغير فيها طيران الجو العراقي بقصف معاقل عصابات داعش الإرهابية داخل الأراضي السورية بالتعاون مع الحكومة السورية"، حسبما نقلت على موقعها الإلكتروني.